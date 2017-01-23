Astana'daki dolaylı görüşmeler sürüyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen Suriye konulu toplantı, dolaylı görüşmelerle sürüyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye konulu toplantı, dolaylı görüşmelerle sürüyor.



Görüşmelerde askeri muhalefet, Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetleri yer alıyor. Toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi ve insani krizlerin çözümü ele alınıyor.



Halihazırda rejim ve muhalifler arasındaki dolaylı görüşmeler sürüyor.



Türkiye, Rusya, ABD ve İran, taraflara sunacakları önerileri kendi aralarında değerlendirmeye devam ederken, muhalefet heyeti de karşı önerilerini sunuyor.



Türkiye ve Rusya, garantör ülkeler olarak rejim ve muhalifler arasındaki tekliflerin değişimini sağlıyor.



Toplantının ilk bölümüne katılan askeri muhalif heyet, sunumlarında bu ihlallere son verilmesini talep etti.



İran destekli millislerin ateşkes ihlallerinden ötürü Tahran yönetimini eleştiren muhalifler, İran güçlerinin ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların ülkeden çekilmesini istemişti.



Muhalifler, rejimin kuşatması altındaki bölgelere insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurgulamıştı.



REJİMİN BM TEMSİLCİSİNDEN SUÇLAYICI İFADELER



Esed rejimi medyasına göre, toplantının basına kapalı ilk oturumunda konuşan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, muhalifleri ve Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullandı.



Caferi, toplantıdan beklentilerinin çatışmaların belli bir süre için durması, bu süre içinde de ateşkese imza atan grupların Nusra Cephesi ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden ayırt edilmesi olduğunu ifade etti.



Rejim temsilcisi, terör örgütleri ve anlaşmaya karşı çıkanları ateşkes dışında tuttuklarını söyledi.



Bu arada, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da ilk oturumda yaptığı konuşmada, tarafların ateşkesi denetleyecek bir mekanizma üzerinde anlaşmasının, ateşkesi kalıcı kılacağını belirtti.



Astana'daki toplantının Cenevre'de kısa süre içinde resmi ve direkt görüşmeler düzenlenmesinin önünü açmasını beklediğini vurgulayan Mistura, "Bugün ve yarın ateşkesle ilgili sorunları aşalım, kalıcı hale getirmeye çalışalım. Taraflar arasında az da olsa güven oluşturmak için neler yapılabileceğine bakalım." ifadelerini kullandı.



YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK



Dolaylı görüşmelerden olumlu netice alınması ve kararların uygulanması halinde, siyasi müzakerelerin önü açılmış olacak.



Türkiye ve Rusya öncülüğünde bu sabah başlayan görüşmelerin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.