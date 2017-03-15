Astana'da 3. tur

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmeler sürüyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmeler devam ederken Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, ana toplantının bugün yapılacağını, askeri muhalefetin garantör ülkelerle yarın bir araya geleceğini açıkladı.



Astana'daki görüşmelerin 2. günü, Rixos Oteli'nde Türkiye, Rusya ve İran heyeti arasındaki üçlü toplantıyla başladı.



Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anuar Caynakov, otelde yaptığı açıklamada, ana toplantının garantör ülkeler ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un katılımıyla TSİ 11.00 sularında başlamasını planladıklarını söyledi.



Kazak Bakan'ın basına bir bildiri okuyacağını belirten Caynakov, "Bugün güney cephesi ve kuzeyden askeri muhaliflerin Astana'ya gelmesi bekleniyor. Muhalifler, garantör ülkelerin uzmanlarıyla yarın ateşkesin uygulanmasıyla ilgili görüşmeler yapacak" diye konuştu.



Görüşmelerde Türk heyetini Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.



Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, İran heyetine de Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık yapıyor.



Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık 2016'da yürürlüğe girmişti. Esed rejimi güçlerinin ateşkesi ihlal etmesi üzerine, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde bir toplantı düzenlenmişti. Ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.



6 Şubat'ta yalnızca garantör ülkelerin katıldığı toplantıda izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı. 15-16 Şubat'taki ikinci toplantıda, tüm taraflar, yeniden bir araya gelmişti.



Askeri muhalefet, Rusya garantörlüğündeki rejim güçlerinin yoğun ateşkes ihlallerinin sürmesi üzerine Astana 3 toplantısına katılmama kararı almıştı. Ancak dün akşam saatlerinde muhalifler, askeri ve teknik konuları ele almak üzere küçük bir grubu bugün Astana'ya göndermeyi kararlaştırmıştı.