"Astana görüşmeleri Rusya ve Türkiye'nin başarısı"

Rusya'da Duma milletvekilleri Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmelerinin Türkiye ve Rusya'nın çabaları neticesinde gerçekleşeceğini belirterek, iyimser mesajlar verdi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da sandalyesi bulunan dört partinin milletvekilleri, Astana görüşmelerini değerlendirdi.



Komünist Parti Milletvekili ve Duma Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Şargunov, Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda Suriye topraklarında barışın sağlanabilmesi umudu doğduğunu söyledi.



Şargunov, kısa süre öncesine kadar birbirlerine sadece silahların ardından bakan tarafların, aynı masa etrafını oturacak olmasının bile başlı başına bir başarı kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda Suriye topraklarında barışın sağlanabileceği umudu oluşuyor. Astana görüşmelerinin yapıcı geçeceğine inanıyorum." dedi.



Adaletli Rusya Partisi Fraksiyon Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Suriye krizinin çözümünde Türkiye ve Rusya'nın rolüne dikkati çekti.



Çepa, Suriye krizinin çözümünün zaman alacağını belirterek, "Ancak Astana'da taraflar pozisyonlarını yakınlaştırmaya çalışacaktır. Bu noktada, rejim üzerinde etkiye sahip Rusya ve muhalifler üzerinde etkiye sahip Türkiye büyük rol oynuyor." diye konuştu.



Moskova ve Ankara'nın Astana görüşmelerini desteklediğine vurgu yapan Çepa, "Bu durumu göz önüne alırsak şüphesiz, Astana'nın laf olsun diye bir görüşmeden öteye geçeceğini büyük bir güvenle söyleyebiliriz. Astana'da bir ilerleme bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



"ASTANA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN İYİ BİR PLATFORM"



Liberal Demokrat Parti Fraksiyon Başkan Yardımcısı Yaroslav Nilov, Astana görüşmelerine iyimser baktığını dile getirdi.



Nilov, "Astana'nın geniş bir katılımcı listesi var. Muhalif üzerinde etkisi olan Türkiye ile rejime baskı yapabilecek Rusya'nın ara bulucu olması önemli. Ayrıca Astana barış görüşmeleri için iyi bir platform. Kazakistan'ın hem Batılı hem de Doğulu politikacılarla iyi ilişkileri var. Tüm bunlar göz önüne alındığında oldukça iyimser olmak mümkün." dedi.



Panina, Astana'nın görüşmelerin yapılması için uygun bir platform olduğunu kaydederek, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in tecrübeli ve sezileri kuvvetli bir devlet adamı olarak sürece olumlu katkı sağlayabileceğine işaret etti.