Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: TANAP'ın yüzde 72'si tamamlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şahdeniz 2 projesinin yüzde 93'ü, Güney Kafkas Boru Hattı'nın yüzde 85'i, TANAP'ın yüzde 72'si tamamlanmış durumda." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru projesinde çalışmaların plana uygun gittiğini belirterek, "Şahdeniz 2 projesinin yüzde 93'ü, Güney Kafkas Boru Hattı'nın yüzde 85'i, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) yüzde 72'si tamamlanmış durumda. Gelecek yıl TANAP'ın faaliyete başlamasını bekliyoruz." dedi.





Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de düzenlenen 24. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nın açılışına katıldı.



Azerbaycan'ın dünyada petrol ve doğalgaz ihraç eden güvenilir bir ülke olarak bilindiğini belirten Aliyev, ülkede yabancı yatırımcılarla çok iyi bir iş birliği ortamı oluşturulduğunu söyledi.



Petrolün vatanının Azerbaycan olduğunu vurgulayan Aliyev, sanayi yöntemiyle petrol üretiminin ilk kez 1846'da Bakü'de yapıldığını bildirdi. Aliyev, denizden petrol üretiminin de dünyada ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Büyük potansiyele sahip Azeri-Çırak Güneşli petrol yataklarıyla ilgili anlaşmanın uzatılması konusunun gündemde olduğunu anlatan Aliyev, bu konuda yabancı yatırımcılarla anlaşmaya varacaklarını ümit ettiğini belirtti.



Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştıracak Güney Gaz Koridoru'nun ilk ayağı olan Şahdeniz projesinin önemine değinen Aliyev, şöyle konuştu:



"Şahdeniz projesi olmadan bölgesel iş birliğini düşünemeyiz. Şahdeniz projesi, enerji güvenliği konusunu çözen bir proje. Günümüzde enerji güvenliği, ulusal güvenlikle eş değer. Her şey enerji güvenliğine bağlı. Doğalgaz ise en ucuz ve ekolojik enerji kaynağı. Gelişmiş ülkelerin ekonomisi enerji kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı. Azerbaycan'ın onaylanmış 2,6 trilyon metreküp doğalgaz rezervi var. Kendi enerji güvenliğimizi tam temin ederek, dost ve ortak ülkelerin enerji güvenliğinin çözümünde de rol alıyoruz."



Gerçekleştirdikleri enerji projelerinin bölgede güvenlik, istikrar ve kalkınma sağladığını vurgulayan Aliyev, "Dünya çapında bir proje olan Güney Gaz Koridoru'nun inşası başarıyla devam ettiriliyor. 40 milyar dolarlık bir proje. Şahdeniz 2 projesinin yüzde 93'ü, Güney Kafkas Boru Hattı'nın yüzde 85'i, TANAP'ın yüzde 72'si tamamlanmış durumda. Gelecek yıl TANAP'ın faaliyete başlamasını bekliyoruz. Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TAP) ise yüzde 42'si tamamlandı. Güney Gaz Koridoru'nda işler plana uygun devam ediyor. Güney Gaz Koridoru bizim için tarihi önem taşıyor. Bu proje uzun vadeli kalkınmamızı güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.



Aliyev, konuşmasının ardından eşi Mihriban Aliyeva ile fuarın gümüş sponsoru olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) standını da ziyaret etti. Aliyev, burada kendisini bilgilendiren yetkililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



"TPAO, AZERBAYCAN'DAKİ BÜTÜN KRİTİK PROJELERDE YER ALDI"



TPAO Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Özdemir de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurum olarak 1994'ten itibaren "Asrın Projesi" ile bu topraklara adım attıklarını, daha sonra Azerbaycan'daki bütün kritik projelerde yer aldıklarını söyledi.



Azeri-Çırak-Güneşli yatakları işletme anlaşmasının 2024'te biteceğine işaret eden Özdemir, "Bu projenin uzatım görüşmeleri devam ediyor. TPAO olarak diğer ortaklarla bu projede devam etmemiz gündemde. Şahdeniz projesinde de ortaklık faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Şahdeniz ve Güney Kafkas Boru Hattı projelerinde ikinci büyük ortak olduğumuz için mutluyuz. Azerbaycan'a çok ciddi yatırım yapan bir kamu kurumuyuz. Önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'daki iş fırsatlarını değerlendireceğiz." dedi.



Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında iş fırsatlarının yeniden tartışıldığı bir döneme girildiğini belirten Özdemir, "Oyunun kuralları da değişiyor. Yeni bir paradigma içine girmiş durumdayız. Burada tanıştığımız ve görüştüğümüz kişilerle gerek sektörün son durumunu, gerek Azerbaycan'daki hidrokarbon potansiyeli ve iş fırsatlarını birlikte değerlendirme fırsatı bulduk." diye konuştu.