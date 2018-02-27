Aslan kupa aşkına

Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Akhisar’a konuk oluyor. Final yolunda avantajı kapmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, yine çoğunluğu as oyunculardan oluşan kadroyla sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Galatasaray, iki ayaklı turun ilk maçında Akhisar’a konuk olacak. Kupayı en az lig şampiyonluğu kadar isteyen teknik direktör Fatih Terim, sahaya yine as ağırlıklı bir oyuncu grubuyla çıkacak.



Cim Bom sırasıyla Sivas Belediye, Bucaspor ve Konyaspor’u eleyerek yarı finale yükseldi. Akhisar ise 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Kayserispor’u eleyerek Galatasaray’ın rakibi oldu. Finale yükselen taraf, Beşiktaş - Fenerbahçe arasındaki eşleşmenin galibiyle kozlarını paylaşacak.



Cim Bom’da 3 eksik var



Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Donk ve Denayer, kupa maçının kadrosunda yer almayacak. Fernando’nun ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.



Yeni statta ilk büyük



Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta ‘Üç Büyükler’ arasında ilk kez Galatasaray’la karşılaşacak.



Olcan Adın son dakikada



Akhisar’da sakatlığı nedeniyle 3-0’lık Konyaspor karşısında forma giyemeyen Olcan Adın’ın, Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Kaynak: Ajanshaber