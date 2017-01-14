Aslan, Konya'da kükredi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

Maçın tek golünü 51. dakikada Sabri Sarıoğlu attı.



Mücadelenin 2. dakikasında Carole'ün soldan ortasında, ceza sahasında müsait pozisyondaki Josue'nin kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



8. dakikada Ali Çamdalı'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı kafayla penaltı noktası yakınında bulunan Bajic'e indirdi. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.



33. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Milosevic'in gönderdiği topa hareketlenen Skubic, meşin yuvarlağı ceza sahasında müsait bulunan Bajic'e indirdi. Topun gerisinde kalan Bajic, topa dokunamadı ve Galatasaray defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



38. dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, ceza sahasının sağında topla buluşan Skubic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



51. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in soldan yaptığı yerden ortada, arka direkte topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlağı son anda kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı. Pozisyonun devamında bu kez sol ayağıyla ikinci vuruşunu yapan Sabri Sarıoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



57. dakikada Sneijder'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Atiker Konyasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Sabri Sarıoğlu'nun bekletmeden sert vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.



66. dakikada Ali Çamdalı'nın pasına hareketlenen ve ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Muslera son anda kornere çeldi.



71. dakikada Atiker Konyaspor 10 kişi kaldı. Bu dakikada sarı kart gören Ali Çamdalı, hakem Mete Kalkavan'a itiraz edince ikinci sarı kartını alarak, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



76. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında, ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.



86. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Sabri Sarıoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi. Pozisyonun devamında Atiker Konyasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.



Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

RODRİGUES İLK MAÇINDA ASİST YAPTI





Devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Garry Rodrigues, maçın 46. dakikasında oyuna girerken, atılan golün de pasını veren isim oldu.



Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen ve 51. dakikada gelişen atakta Sabri Sarıoğlu'na gol pasını veren Rodrigues, ligde ilk asistini yaptı.



Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Ahmet Çalık ise 90+3. dakikada oyuna girerek, İstanbul ekibiyle ilk maçına çıktı.



- SABRİ, LİGDE 5 YIL SONRA GOL ATTI



Maçın 51. dakikada Rodrigues'in pasını golle sonuçlandıran Sabri Sarıoğlu, ligde yaklaşık 5 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi.



Sabri, en son 2011-2012 sezonunda, 31 Mart 2012 tarihinde Orduspor'a gol atmıştı.

Atiker Konyaspor: 0 - Galatasaray: 1



Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 68 Hadziahmetovic), Vukovic, Mehmet Uslu (Dk. 77 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Rangelov (Dk. 68 Fofana), Bajic



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Linnes, Josue (Dk. 46 Rodrigues), Sneijder (Dk. 90+3 Ahmet Çalık), Eren Derdiyok (Dk. 83 Podolski)



Gol: Dk. 51 Sabri Sarıoğlu (Galatasaray)



Kırmızı kart: Dk. 71 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Turan, Dk. 89 Fofana (Atiker Konyaspor), Sneijder (Devre arasında) (Galatasaray)