ASKON'dan döviz kuru açıklaması

ASKON Genel Başkanı Koca, yüksek döviz kuruna ilişkin, "İlk yapılacak olan iş, iç ve dış piyasalara 'Ekonomimiz sahipsiz değil' imajını verecek bir atılım yapmaktır." dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, yüksek döviz kuruna ilişkin yazılı açıklamasında, özellikle döviz hareketleri yüzünden ekonomide ciddi anlamda bir belirsizlik yaşandığını belirterek, "2016’nın üçüncü çeyreğinin eksi büyüme şeklinde gelmesi ve ardından devam eden döviz hareketliliği, piyasalar için tedirgin edici ve dolayısıyla ekonomiyi içe kapatıcı bir hüviyete büründürmektedir." ifadesini kullandı.



Bu girdaptan hemen çıkılması gerektiğini vurgulayan Koca, bunun başarılabileceğini, halen son derece yüksek bir motivasyonla yönetime güvenlerinin devam ettiğini bildirdi.



Koca, "Evet çok önemli bir sistem değişikliği için Anayasa revizyonu yapıyoruz, çok önemli bir sorunumuz için sınır ötesi operasyonun içindeyiz, çok önemli bir dış dünya sorunu yaşıyoruz ve bu ihracatımızı çok ciddi anlamda etkiliyor. Ancak tüm bunlara rağmen olumsuz psikolojiyi atlatabilir ve döviz hareketlerini kontrol edebiliriz. Ekonomi ile kapsamlı bir ilgi oluşturmanın zamanı geldi geçiyor. Bu konu ile ilgili olarak ilk yapılacak olan iş, iç ve dış piyasalara 'Ekonomimiz sahipsiz değil' imajını verecek bir atılım yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.



ASKON Başkanı Koca, siyasetin ve siyasi kimliklere olan güvenin bu işin nispeten dışında tutulabileceğine belirterek, "Aslında dayanak yine buralardır. Ancak ekonomiyi iyi bildiği düşünülen, tecrübelerine itimat edilen ve tüm ekonomik dinamiklerimizi yönetme koordinasyonunu yapabilecek bir tercihi ortaya koymamız gerekir. Buna koordinatör bakanlık mı denir, başbakan yardımcılığı mı denir, ne denirse densin, ancak bu görevle vazifeli kılınarak takdim edilsin." ifadelerini kullandı.



Kısa zaman içerisinde ekonominin gelişim süreçleri ve içinde bulunulan durumdan çıkışa ilişkin bir planın sunulmasının önemine dikkati çeken Koca, özellikle planın işlerliği ve hükümetin de bu planın ardında olmasının verdiği güçlü imajla, işlerinin kolaylaşacağını belirtti.



Koca, şunları kaydetti:



"Bugün konu teşvik değildir. Başka bir platforma taşınmış bulunuyoruz. İnsanlar teşvikleri borç kapmak için, tüketim için alıyorlar. Bunu yatırıma tahvil etmenin yolu, bahis konusu güven atmosferinin sağlayacak bir atılımdan geçmektedir. Önemli ve acildir."