Askerlerimizin kahramanlıklarını millet olarak asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 askerin şehit olmasına ilişkin, "Terörle mücadelede son aylarda çok büyük başarılar elde etmemizi sağlayan bu askerlerimizin kahramanlıklarını, ülke ve millet olarak asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’taki helikopter kazasında 13 askerin şehadeti dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan bir helikopterin kaza sebebiyle düşmesi neticesinde 13 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"Bölgedeki operasyonları yöneten bir Tümgeneralimiz ile çeşitli rütbelerden subaylarımızın da aralarında yer aldığı bu kayıplarımızın acısını, milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz. Terörle mücadelede son aylarda çok büyük başarılar elde etmemizi sağlayan bu askerlerimizin kahramanlıklarını, ülke ve millet olarak asla unutmayacağız.



Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."