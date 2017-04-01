Askeriyenin milyonlarını FETÖ şirketlerine gönderdi

Eski Tuğgeneral Sönmezateş'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında yetkili olduğu dönemde, hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılan bir şirkete 7 milyon 62 bin lira gönderildiği ortaya çıktı.

Gökhan Sönmezateş'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında yetkili olduğu dönemde, 2014-2016 yıllarında, hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılan bir şirkete 7 milyon 62 bin lira, ortaklarından biri hakkında FETÖ'den işlem yapılan bir başka şirkete ise 2 milyon 284 bin dolar gönderildiği belirlendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında da yargılanan ve bunun planını yaptığı belirtilen Sönmezateş ile ilgili MASAK raporuna yansıyan detaylara yer verildi.



Buna göre, Sönmezateş'in, darbe girişimi faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan zanlılardan Gökhan Maldar ile 3, Veysel Kavak ile 1 kez havale işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Sönmezateş ile FETÖ zanlılarından Hamdi Bozkurt, Kemal Akçınar ve Nurullah Albayrak arasında da havale işlemleri yapıldığı anlatıldı.



Ayrıca Sönmezateş'in yetkilisi olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Şube Başkanlığınca 10 Nisan 2014-13 Temmuz 2016 tarihlerinde toplam 10 işlemde hakkında FETÖ kapsamında işlem yapılan MilSoft Yazılım Teknolojileri AŞ'ye 7 milyon 62 bin 851 lira gönderildiği bildirildi.



Aynı şekilde 13 Nisan 2015-15 Haziran 2016 tarihlerinde toplam 5 işlemde hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Necdet Sungur'un ortakları arasında bulunduğu ATESİN Havacılık Sanayi AŞ'ye 2 milyon 284 bin 397 dolar aktarıldığı bilgisi de iddianamede yer aldı.