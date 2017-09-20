Erdoğan'dan 'askeri müdahale' sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'deki referandumla ilgili 'askeri müdahale olur mu' şeklindeki soruya yanıt verdi. Erdoğan, 'ayın 22'sini bekleyin' dedi.

ABD'nin New York kentinde Küresel İş Forumu'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY'deki referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"ASKERİ MÜDAHALE SEÇENEKLER ARASINDA VAR MI?"



"Askeri müdahale seçeneği" ile ilgili soru karşısında ise Erdoğan şöyle konuştu:



"Kesinlikle Irak'ta bağımsız bir devlet olması taraftarı değiliz. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyiz.



"KENDİLERİNE, BU YANLIŞI YAPMAYIN DEDİK, YAPTILAR"



Özel temsilcilerimi ben Sayın Barzani'ye gönderdim, dedim ki 'Sakın böyle bir yanlışın içerisine girme, biz darda kaldığınız zamanlarda size her türlü desteği vermiş bir ülkeyiz. 350 kilometre sınırımız olan bir komşumuzsunuz, komşunuz durumundayız. Bizde akrabalarınız var, aynı şekilde bizimkilerin sizde akrabaları var. Bakın böyle bir yanlış yapmayın.' Ne yazık ki bu yanlışı şu anda yapmış durumdalar.



"AYIN 22'SİNDEKİ MGK'YI BEKLEYİN"



Ayın 27'sinde benim Milli Güvenlik Kurulu toplantım vardı. Birleşmiş Milletler gündemi sebebiyle bu toplantıyı biz 22'sine aldık. Döner dönmez cuma günü, Ankara'da Milli Güvenlik Kurulumuzu topluyoruz. Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda ne gibi yaptırımlar uygularız, bunun kararını alacağız.



Barzani kendini yalnızlığa doğru itti. Şu anda yanında İsrail'den başka kimse yok. Temenni ederim ki ayın 25'ine kadar Sayın Barzani ve ekibi, hemen bu yanlış karardan vazgeçerler ve Kuzey Irak yerel yönetimi sürdürdüğü çalışmasına devam eder."