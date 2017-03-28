Askeri bölgede bulduğu bitkiye 'Mehmetçik' adını verdi

TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybeke, daha önce üzerinde çalışılmamış ve tanımlanmamış yeni bir bitki buldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aybeke, daha önce üzerinde çalışılmamış ve tanımlanmamış yeni bir bitki buldu.



Çeşitli üniversitelerin bu konuda çalışan bilim insanlarıyla da görüşen ve dünya çapında araştırma yapan Aybeke, baklagiller familyasından olduğunu belirlediği bitkiye "Mehmetçik" adını verdi.



Aybeke'nin "Mehmetçik" bitkisini anlattığı makalesi, dünya çapında botanik alanına ilişkin dergide yayımlandı ve bitki, Trakya Üniversitesi Herbaryumundaki yerini aldı.



Aybeke, yaptığı açıklamada, uzun süredir bitki çeşitliliği ve yeni bitkiler bulmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İki yıl önce, Edirne'nin Budakdoğanca köyünde, Bulgaristan sınırına yakın askeri bölgede yeni bir bitki bulduklarını belirten Aybeke, "2015'ten bu yana yaptığımız çalışmalar sonucunda bitkinin dünya için farklı ve yeni olduğunu belirledik. Bu yıl da bu bitkinin orijinal makalesini dünya çapında yayınlayarak Mehmetçiği dünyaya tanıttık." dedi.



Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerle de bitkiye ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Aybeke, şöyle devam etti:



"Yeni Zelanda'daki dünyaca tanınan ve bu alanda çalışmaların yer aldığı akademik dergide makalemiz yayınlandı. Latince ismi Onobikis Mehmetçiki, Türkçe ismi olarak da Mehmetçik korungası olarak bitkimizi adlandırdık. Bitkimize Mehmetçik ismini koymamızın özel bir sebebi var. Bitkiyi bulduğumuz yerin adı askeri literatürde yani askeri kaynaklarda Mehmetçik istasyonu olarak geçiyor. Özellikle Budakdoğanca köyündeki karakolda, 2. Mehmetçik istasyonu olarak geçiyor. Hem bulunduğu yerin önemi hem de tarih boyunca kendini vatan uğruna adayan ve şehit olan, gazi olan tüm Mehmetçiklerimiz için onlara atfen bu ismi verdik."



MEHMETÇİK BİTKİSİ, BİTKİ MÜZESİNDE



Aybeke, 1983'ten bu yana üniversitenin herbaryumunda eğitim ve bilimsel çalışmalar yapıldığını aktardı.



Trakya Üniversitesi Herbaryumunun 2009'da dünyaca ünlü herbaryumlar arasına girdiğini ve dünyaca tanındığını dile getiren Aybeke, "Burada bitkiler bilimsel amaçlara uygun şekilde toplanır ve saklanır. Burada 21 bin civarında bitki materyalimiz var. Mehmetçik bitkisi de bunlar arasındaki yerini aldı. Bu tarz çalışmalarımız devam ediyor. Bilim adamları olarak yeni yeni bitkiler bulacağımıza inanıyoruz. Bunun için özellikle yaz döneminde araştırmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.