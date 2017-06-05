Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düştü: 5 yaralı

Tokat'ta 48. Piyade Alay Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı

Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 48. Piyade Alay Komutanlığına yıldırım düştü. Yaralanan 5 asker, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.



Askerlerin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.