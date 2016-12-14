Polise-askere tam yetki: Çekinmeden sonuna kadar kullanın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm güvenlik güçlerimize sesleniyorum; terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de milletimiz de sizin yanınızdadır, arkanızdadır. Yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 32. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerine seslendi.



"DEVLET DE MİLLET DE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YANINDADIR"



"Tüm güvenlik güçlerimize sesleniyorum; terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de milletimiz de sizin yanınızdadır, arkanızdadır. Yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bundan sonra dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de, onları destekleyen hiç kimseye bir an bile huzur yok, rahat yok, bu böyle biline."

Kaynak: AA