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14 Aralık 2016 14:04 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2016 14:33

Polise-askere tam yetki: Çekinmeden sonuna kadar kullanın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm güvenlik güçlerimize sesleniyorum; terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de milletimiz de sizin yanınızdadır, arkanızdadır. Yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin." dedi.

Polise-askere tam yetki: Çekinmeden sonuna kadar kullanın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 32. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerine seslendi.

"DEVLET DE MİLLET DE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YANINDADIR"

"Tüm güvenlik güçlerimize sesleniyorum; terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de milletimiz de sizin yanınızdadır, arkanızdadır. Yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bundan sonra dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de, onları destekleyen hiç kimseye bir an bile huzur yok, rahat yok, bu böyle biline."


Kaynak: AA

Etiketler: terörle mücadeleerdoğangüvenlik güçleriyetki


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