"Aşk-ı Nebi" sergisi açıldı

"2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen "Aşk-ı Nebi” temalı Hilye-i Şerif sergisinin açılışı yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, günümüzde birilerinin kendisini 7,5 milyar insanın üzerinde gördüğünü belirterek, "Onun için dünyada zulümler devam ediyor. Onun için dünyayı paylaşan bu kodamanlar 7,5 milyar insanı kendileriyle eşit olarak görmüyor, kendileriyle aynı zeminde buluşmasına rıza göstermiyor. Onun için dünya açlıktan kıvranıyor. Onun için İdlib'te dünyanın gözü önünde insanlara kimyasal bomba atılıyor, dünya seyirci kalıyor. Onun için bu kadar harpler, savaşlar önlenemiyor." dedi.



Ayasofya'da 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aşk-ı Nebi" temalı Hilye-i Şerif sergisinin açılışına katılan Kurtulmuş, tüm Müslümanların Hazreti Muhammed sevgisi konusunda hassasiyet sahibi olduğunu söyledi.



Özellikle bu topraklarda her zaman Hazreti Muhammed’e duyulan sevginin, saygının çeşitli vesilelerle dile getirildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Şiirlerle, kasidelerle ve en önemlisi de Hazreti Peygamberin sireti ve suretini herhangi bir şekilde statü haline getirmedikleri, resmetmedikleri, heykel haline getirmekten edep ettikleri için Hazreti Peygamberin güzelliklerini, ruhunun güzelliklerini Hilye-i Şeriflerle bir araya getirmişler ve herkes de kendi evinde bir tarafta bir Hilye-i Şerif’in olmasını çok arzu etmiştir. Bunları sanat eseri haline getirmişlerdir.” diye konuştu.



"Biz Hazreti Peygamberi görmeden sevdik" diyen Kurtulmuş, Allah'ı görmeden ona iman etmiş olmanın ne kadar değerli olduğunu da bildiklerini dile getirdi.



Kurtulmuş, Hazreti Muhammed'e ait her şeye her zaman hürmet ettiklerini belirterek, "Hilye-i Şerif bunlardan birisidir. Ayrıca bu milletin 'Sakal-ı Şerif'e, Peygamber Efendimizin ayak izinin olduğu mesela Eyüp Sultan’daki yere, Hırka-i Saadet’e çok büyük hürmetle teveccüh göstermesi 'Aşk-ı Nebi'nin bir tezahürüdür. Yoksa herhangi bir şeklide oradaki herhangi bir metaya hürmet ediyor değildir milletimiz. Bunun altını özellikle çizmek isterim." ifadesini kullandı.



Hazreti Muhammed'in her şeyini kendilerine örnek aldıklarını vurgulayan Kurtulmuş, ölene kadar onun yolundan gitmek temennisinde bulundu.



"PEYGAMBERİMİZDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Peygamberin sünnetinden öğrenecek çok şey olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bir tanesini sizlerle paylaşarak, günümüz dünyasında da Peygamberimizden öğrendiklerimizle yapacağımız çok şeylerin olduğunun altını çizmek istiyorum. Hazreti Peygamberin Daru'n-Nedve ile olan ilişkisi. Daru'n-Nedve Peygamberin dedelerinden Kusayy'ın Mekke'yi fethettikten sonra kurduğu, Kabe'nin karşısına kurduğu parlamento binası. Mekke'nin uluları orada bir araya geliyorlar, toplantı yapıp karar veriyorlar. Peygamber Efendimiz vahiyle muhatap olduktan sonra Mekke'nin kodamanlarının, müşriklerinin ayarını, huzurunu bozuyor. Daru'n-Nedve toplandıklarında her türlü teklifi ona yapıyorlar. 'Ya Muhammed. Eski köye yeni adet çıkarma. Ne istiyorsan sana verelim. Paralarımız, mülkümüz, yönetimimiz, kadınlarımız, ne istiyorsan sana verelim. Yeter ki bize şu teklifle gelme.' Peygamberin onların ayarını bozan teklifi, Mekkeli müşriklere söylediği şu sözdü; 'Ey Mekkeliler. Siz de şu kölelerle eşit insanlarsınız. Hepiniz Allah'ın nezdinde şu tarağın dişleri gibi eşit kullarsınız. Kölelerle beraber, onlara özgürlüklerini, adaletlerini, eşitliklerini vererek, siz de onlarla birlikte eşit insanlar olarak hayatı yaşayacaksınız.' Rahatsız oldukları şey buydu."



Kendilerini kölelerden üst olarak gören o kişilerin, bu duruma rıza göstermediğini, karşı çıktığını aktaran Kurtulmuş, bundan dolayı da kendisi ve yakınlarına bütün düşmanlıkları yaptıklarını kaydetti.



Kurtulmuş, bu yaşananların, bugünün dünyasına çok benzediğinin altını çizerek, şunları söyledi:



"Günümüz dünyasında da birileri 7,5 milyar insanın üzerinde görüyor kendilerini. Onun için dünyada zulümler devam ediyor. Onun için dünyayı paylaşan bu kodamanlar 7,5 milyar insanı kendileriyle eşit olarak görmüyor, kendileriyle aynı zeminde buluşmasına rıza göstermiyor. Onun için dünya açlıktan kıvranıyor. Onun için İdlib'te dünyanın gözü önünde insanlara kimyasal bomba atılıyor, dünya seyirci kalıyor. Onun için bu kadar harpler, savaşlar önlenemiyor. İşte tam da bu noktada böyle bir çağda Hazreti Peygamberin aşkına, 'Aşk-ı Nebi'ye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Siretini ve suretini en iyi şekilde anlamaya ihtiyacımız var. Peygamberin, Mekke'ye getirdiği yeni düzenin ne manaya geldiğini ve onun dünyada bugün insanlara ne teklif ettiğini çok iyi anlamamız ve anlatmamıza ihtiyaç var."



"BİZİM TARİHİMİZ BİR AŞK, SEVDA, SEVGİ ÜZERİNDEN OKUNUR"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de bu topraklara İslam'ın geldiği günden bugüne kadar yaşanan tarihi, birilerinin kılıç, kalkan, top, tüfek üzerinden okumaya çalıştığını söyledi.



Bunun yanlış bir okuma olduğunu dile getiren Görmez, "Bizim tarihimiz bir aşk, sevda, sevgi üzerinden okunur. O da Muhammed Mustafa sevgisidir. Muhammed Mustafa sevgisi, bu tarihin, medeniyetin, milletin ruhuna nakşedilmiş bir sevgidir ve biz o sevgiden bütün dünyaya sevgiyle bakmayı öğrenmişiz. Muhabbetin kaynağı Muhammet Mustafa'dır. Efendiler efendisinin her aynaya baktığında yaptığı bir dua vardır. Peygamberimiz, aynaya bakıp, Rabbimizin verdiği bütün o güzellikleri gördüğünde, onu temaşa ederken, elini açıp şöyle dua etmiş; 'Allah'ım. Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir." şeklinde konuştu.



BAŞBAKAN YILDIRIM'IN MESAJI



Bu arada, açılış töreninde Başbakan Binali Yıldırım gönderdiği mesaj da okundu.



Mesajında, bu haftanın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Peygamberimiz Hazreti Muhammed bütün insanlığa kucak açan bir barış ve sevgi öğretisinin taşıyıcısı olmuş, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Şiddet, nefret, terör ve bencilliğin küreselleştiğini, adalet içinde kardeşçe paylaşma, barış içinde bir arada yaşama özlemlerinin her zamankinden daha fazla öne çıktığı günümüzde dilerim ki bu anlamlı haftada düzenlenen etkinlikler onu doğru anlamamıza vesile olsun. Bu düşüncelerle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumunu kutluyor, onun evrensel barış ve sevgi çağrısında buluşmayı temenni ediyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum."



Konuşmaların ardındın Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve katılımcılar, kurdele keserek, serginin açılışını yaptı.



Kurtulmuş, Görmez ve beraberindekiler ardından sergiyi gezdi.