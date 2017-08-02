Asırlık saat kulesi düğün fotoğraflarına mekan oldu

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından İpek Yolu üzerine inşa ettirilen ve 110 yıldır ayakta duran Bilecik Saat Kulesi, düğün fotoğrafı çektiren çiftlerden ilgi görüyor.

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1907'de İpek Yolu üzerine inşa ettirilen tarihi Bilecik Saat Kulesi ve çevresi, özellikle düğün ve özel gün fotoğrafları için vazgeçilmez mekan haline geldi.



İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle uzun süre kervanlara zamanı gösteren tarihi saat kulesi, son yıllarda mutluluklarını fotoğraflarla ölümsüzleştiren çiftlere ev sahipliği yapıyor.



Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, saat kulesinin tarihi öneme sahip bir yapı olduğunu hatırlattı.



Yağcı, saat kulesini 100. yılında restore ettirdiklerini, bunun kendilerine nasip olduğunu belirterek, "1907 yılında yapılan, 2007 yılında da belediye başkanlığımızın ilk döneminde restore ettirdiğimiz bir yapı. Çevresindeki düzenleme ve tarihi yapı gerçekten hafta sonları ve hafta içerisinde hemşehrilerimizin özel anlarını fotoğrafladıkları bir mekan haline geldi." dedi.



Kule önünde binlerce çiftin düğün öncesi hatıra fotoğrafı çektirdiklerini anlatan Yağcı, "Özellikle gelin ve damatlarımız, sünnet çocuklarımız mutlaka buraya gelip geleceğe naklettikleri anılar için saat kulesiyle fotoğraf çektiriyorlar. Tabii böyle eserlerin hemşehrilerimiz tarafından kullanılması bizlere ayrı bir anlam katıyor. Bugün de yine burada bulunan saat kulesi hemşehrilerimize zamanı gösteren ve geçmişten geleceğe selam veren önemli bir anıt eser olarak devam ediyor." diye konuştu.



Fotoğraf çektirmek için tarihi saat kulesini tercih eden Erdi-Hatice Güneş çifti de mutluluklarını ölümsüzleştirmek için buraya geldiklerini söyledi.



Damat Erdi Güneş, "Düğün çekimlerinin olduğu yerlerden birisi Bilecik'te. Tarihimizin en gözde mekanlarından birisi. Tarihi saat kulesinde çekindiğimiz fotoğrafla aşkımızı ölümsüzleştiriyoruz. Evlenen her çift bunu yapıyor." dedi.