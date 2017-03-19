'Asırlık çınar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çay daveti

Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Asırlık Tecrübe ve Yaşam Ödülü"nü verdiği, 116 yaşındaki Fadime Eren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çay daveti yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Asırlık Tecrübe ve Yaşam Ödülü"nü verdiği, 8 çocuk, 24 torun, 10 torun çocuğu sahibi 116 yaşındaki Fadime Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çay daveti yaptı.



Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilişine, şapka devrimine tanıklık eden Fadime Eren, çocukluk yıllarına ilişkin şunları anlattı:



"Babamın bir püsküllü fesi vardı, pek meraklıydı ona, fesi kaldırıp da şapkayı getirdiklerini biliyorum. Harp, Yunan harbi mi? Takır takır topların atıldığını, vurulduğunu hatırlıyorum. Babaannem bizi dışarı çıkartırdı; 'Yavrum, Sultan Abdülhamit'i indirip bir adam çıkacakmış tahta o başa geçecekmiş.' Büyüklerin böyle dediklerini hatırlıyorum. Sultan Abdülhamit zamanında çocuktum, 'tahttan indirilmiş' söylentilerini hatırlıyorum."



Eren, "Beş analık elinden geçtim, 13 çocuk anasıyım ölenlerden başka sekiz çocuğum var, beş kız üç oğlan. Çocuklarımız Ankara'ya, Almanya'ya gurbete gitti. 24 torunum, 10 da torunumun çocukları var. O sıkıntıda, o günler bambaşkaydı, kıtlık bir yandan harp bir yandan..." şeklinde konuştu.



ASIRLIK NİNENİN FELÇLİ TORUNU İÇİN AKÜLÜ ARAÇ İSTEĞİ



Tarlalarında zor şartlarda ekin işlediklerini söyleyen Eren, "Ekini meydana getirirdik, harman yerinde kar yağardı, devlet memurları gelecek öşürü kesecek de bize verecek, gerisini kendi alacak. Dallarımızda torba ile malımızı hırsız gibi alırdık, tek tek orak ile işlediğimiz mahsulümüzü bize yedirmezlerdi, devlet yoktu. Çok şükür şimdiki güne, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza Allah sağlık sıhhat versin." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek istediğini dile getiren Eren, "Cumhurbaşkanımızı da çok seviyorum, Allah nasip ederse bir çayımızı içmesini istiyorum." diye konuştu.



Kendisine "Asırlık Tecrübe ve Yaşam Ödülü"nün verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu anlatan 116 yaşındaki Eren, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'dan 36 yaşındaki felçli oğluna akülü araç yardımında bulunmasını istedi. Eren gençlere, ömürlerini, devlete ve millete yararlı işlerle geçirmeleri, ibadetlerini yerine getirerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.



