Aşırı yemeyelim

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Ramazan, rahmet ve mağfiret ayı, aynı zamanda da sağlık ayıdır. Hem bedenen hem ruhen bizi arındıran bir aydır." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, Vali Ahmet Turgay Alpman'ı makamında ziyaret ederek, Alpman'dan brifing aldı, valilik şeref defterini imzaladı.



Yaptığı açıklamada, kentteki sağlık hizmetlerinin nasıl yürüdüğünü görmek ve 4 Haziran'daki İl Genel Meclisi seçimi dolayısıyla vatandaşla bir araya gelmek için kentte olduğunu belirten Akdağ, Iğdır'ın Türkiye'nin çok müstesna şehirlerinden olduğunu söyledi.



Akdağ, Doğu Anadolu'daki şehirlerin genellikle yüksek rakımda olduğuna işaret ederek, "Iğdır'ın ise rakımı 800 metre. Dolayısıyla Iğdır, Doğu Anadolu bölgesinin bir sahil kasabası gibidir. Deniz yok ama iklimi sahil kasabalarına çok benzer. Hayvancılık bakımından özellikle küçükbaş hayvancılığın mükemmel yapıldığı bir ilimiz. Verimli toprakları ve çalışkan insanı ile meyvecilik var." diye konuştu.



Son 15 yılda Iğdır'a mükemmel hizmetler taşıdıklarını anlatan Akdağ, şöyle devam etti:



"Iğdır'da köylerimizin ihtiyaçları, yolların asfaltlanması dahil büyük ölçüde tamamlanmıştır. Şehirde derslik meselemiz büyük ölçüde çözüldü, şükür. Yollarımız gayet güzel. Hepsinden önemlisi artık Iğdır'da bir havaalanı var. İstanbul ve Ankara'ya düzenli uçak seferleri var. Bunu eskiden biz bölgenin insanı olarak hayal bile edemezdik. Sadece Erzurum'da havaalanı vardı ve haftada 2 gün bu havaalanında 2 uçak kalkardı yalnızca. Bölgede Ağrı, Kars, Erzurum ve Iğdır'ı dikkate alırsak hiç olmazsa 30'a yakın uçak İstanbul ve Ankara'ya uçuyor."



Iğdır'ın sağlık hizmetlerinde de geliştiğine değinen Akdağ, "Mükemmel 250 yataklı bir hastanemiz var. Pırıl pırıl bir hastane. Yalnızca Tuzluca'da yeni bir hastane yapmamız lazım. Aslında hem Tuzluca hem Iğdır'daki ilk hastaneleri 2002'de iktidara geldiğimizde biz tamamladık, bitirdik. Bu hastaneler yıllardı tamamlanmamıştı ama gelin görün ki yeni hastaneler olarak bitirmemize rağmen konseptlerin eskimiş olması bizim zihniyetimizin çok daha farklı şekilde tezahür etmesi sebebiyle yeni bir hastane yapmamız gerekiyordu. Iğdır'da da bunu tamamladık." dedi.



"BÖLGEDE ARTIK TERÖRÜN KAFASINI İYİCE EZMİŞ DURUMDAYIZ"



Iğdır'ın 4 Haziran seçimlerinde feraset ve basiretini göstereceğine inandığını aktaran Akdağ, "Özgürlükten demokrasiden barıştan yana olduğunu gösterecek. Terör ve teröriste de hiçbir zaman bırakmadığı gibi yine pabuç bırakmayacak. Zaten bölgede artık terörün kafasını iyice ezmiş durumdayız. Belini kırdık tabiri hafif geldiği için bunu söylüyorum. Bu mücadele bu şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.



"RAMAZAN RAHMET VE MAĞFİRET, SAĞLIK AYI"



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Ramazan, rahmet ve mağfiret ayı, aynı zamanda da sağlık ayıdır. Hem bedenen hem ruhen bizi arındıran bir aydır." dedi.



Akdağ, ramazan ayında dikkatli beslenilmesi ve bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:



"Ramazan, rahmet ve mağfiret ayı, aynı zamanda da sağlık ayıdır. Hem bedenen hem ruhen bizi arındıran bir aydır. Aşırı yemeyelim, sahurda da iftarda da fazla kaçırmayalım. İftarla sahur arasında da mümkün olduğu kadar bol su içelim. Yaz mevsimi oldukça uzun. Özellikle yaşlılar, diyabetli hastalar, kalp hastaları oruç tutup tutmayacakları konusunda mutlaka güvendikleri bir doktorla istişare etsinler. Tekrar herkesin ramazanını tebrik ediyorum. İnşallah bayrama da huzur, mutluluk içersinde ulaşırız."



Ziyarette Vali Alpman, Akdağ'a Ağrı Dağı'nın yer aldığı tablo hediye etti.