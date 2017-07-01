Aşırı sıcaklarda 40 gözlü şelaleye ziyaretçi akını

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dağın 40 noktasından doğarak 25 metre yükseklikten su yatağına dökülen Tomara Şelalesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklarda serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2001 yılında tabiat parkı ilan edilen Tomara Şelalesi, ilçenin Seydibaba köyü sınırları içinde bulunuyor.



Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki şelalenin bulunduğu tabiat parkı alanında seyir terası da yer alıyor. Ziyaretçiler, teras sayesinde tabiatın güzelliklerini rahatça seyretme imkanı buluyor.



Ülke genelinde olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla şelaleyi ziyaret edenlerin sayısında özellikle son günlerde artış yaşandı.



"ARAP MİSAFİRLERİMİZ BURAYI ÇOK BEĞENDİLER"



Gümüşhane Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın 66 dönümden oluştuğunu söyledi.



Tomara Şelalesi'nin dağın 40 noktasından doğan suyun buluşmasıyla meydana geldiğini belirten Aydın, "Her yıl mayıs ayının ortalarında su dağın göğsündeki gözelerden akmaya başlıyor. Şelalenin coşkunluğu ekime kadar sürüyor." dedi.



Aydın, tabiat parkında giriş kontrol ünitesi, idari merkez, köy lokantası ve cam seyir terası gibi sosyal donatı alanları bulunduğunu ifade ederek, "Tabiat parkına 2014 ve 2015'de yaklaşık 7 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu seneki yatırım programında ise alandaki trafonun değiştirilmesi, mutfak yapımı ile tuvalet ve lokantanın onarılması işleri yer alıyor." diye konuştu.



Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nı geçen yıl 25 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini anlatan Aydın, şelaleye ulaşım noktasında da birçok düzenleme yaptıklarını dile getirdi.



Aydın, iyileştirme çalışmalarının ardından özellikle Körfez ülkelerinden turistlerin şelaleye ilgi göstermeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Çok olumlu geri dönüşler aldık. Arap misafirlerimiz burayı çok beğendiler. Tekrar geleceklerini ve başka kişilere de burayı tavsiye edeceklerini belirttiler. Şelalemizin bilinirliği arttıkça turist sayısında da ciddi bir artış olacağını düşünüyoruz. Seyir terası bulunan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nı ziyaret edenlerin sayısında bu yıl, geçen yıla göre yüzde 100 artış yaşanmasını bekliyoruz. Günübirlik tesislerimizde ziyaretçilerimize en güzel şekilde hizmet veriliyor."



Son günlerde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anımsatan Aydın, bu dönem zarfında ziyaretçi sayısında artış gözlemlediklerini vurguladı.



Aydın, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistleri, şelalenin sağladığı serinlik sayesinde rahatça gezebilmeleri için tabiat parkına davet etti.



