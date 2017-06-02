Bozuk kızamık aşısı 15 çocuğu öldürdü

Güney Sudan'da 12 yaşında çocukların bile aşı yaptığı kızamık aşısı kampanyasında, 5 yaşından küçük 15 çocuk yaşamını yitirdi.

Güney Sudan'da, 12 yaşındaki çocuklar tarafından dahi uygulandığı ileri sürülen bozuk kızamık aşısı nedeniyle 15 çocuk hayatını kaybetti.



Güney Sudan Sağlık Bakanlığı, ölümlerin, insan hatasına bağlı olduğunu kaydederken, Birleşmiş Milletler (BM), çocukların, bozuk aşıdan kaynaklı "şiddetli kan zehirlenmesi" nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.



Ülkede yürütülen dört günlük aşı kampanyasında çocuklarda aynı şırınganın kullanıldığı ve aşının uygun koşularda muhafaza edilmediği belirtildi.



Bakanlık, kampanya sırasında 12 yaşındaki çocukların bile aşı yaptığını, ölen çocukların tamamının 5 yaşın altında olduğunu açıkladı.



Yanlış tatbik edilen bozuk aşıdan kimin sorumlu olduğunu ve ölen çocukların ailelerine tazminat ödenip ödenmeyeceğini belirlemek için bir komisyon kuruldu.



Yürütülen kızamık aşısı kampanyası, ülke genelinde 2 milyondan fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudanlı sağlık yetkililerine eğitim imkanı sağlarken, Birleşmiş Milletler (BM) çocuk ajansı da hükümete aşı temin ediyor.