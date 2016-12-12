Asgari ücrette ikinci randevu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında yaptı.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetine Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık etti.



Toplantının başında, Komisyon Başkanı Önder'in önerisi üzerine İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Saygı duruşunun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Önder, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak asgari ücret uygulaması, asgari ücret destekleri ve asgari ücretten yararlananların iş kollarına göre dağılımı konularını içeren bir rapor hazırladıklarını belirterek, bu raporu bugün Komisyona sunacaklarını bildirdi.



"Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Kalkınma Bakanlığı temsilcileri, 2016 yılına ait ekonomik veriler ile 2017 yılı beklentilerine ilişkin Komisyona sunum yapacak." diyen Önder, sunumun ardından üyelerin gerek görmeleri halinde talep ve önerilerini dile getireceğini söyledi.



Asgari ücrette vergi kesintisiyle ilgili bir soruyu Önder, "Geçen yıl, asgari ücret eğer bin 300 liranın altına düşerse vergiyle ilgili bazı kolaylıklar sağlanacağına ilişkin bir öneri kararı almıştık. Tarafların talebi olursa biz yine bunu önerebiliriz. Ama vergiyle ilgili konularda kararı Maliye Bakanlığı veriyor." şeklinde yanıtladı.



"6,5 MİLYON KİŞİDEN DAHA FAZLASINI İLGİLENDİRİYOR"



Türk-İş heyetine başkanlık eden Irgat ise asgari ücret konusunda kamuoyunda çok büyük bir beklentinin olduğunu belirterek, asgari ücretin basında yazıldığı gibi 6,5 milyon çalışanı değil daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.



Asgari ücretin en taban ücret ve aynı zamanda bir sosyal ücret olduğunu vurgulayan Irgat, "Asgari ücretten vergi kesilmesini kabullenemiyoruz. Yıllardır söylüyoruz, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle Komisyonun bunu özellikle görmesi gerekiyor. Umarım beklentilere cevap verecek bir komisyon kararı çıkar." dedi.



Konuşmaların ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı basına kapalı yapıldı.



Komisyon, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücret kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında 6 Aralık'ta yapmıştı.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinden ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: AA