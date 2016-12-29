Asgari ücrete 4 lirayı neden ilave ettiler merak ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret az önce belirlenmiş, bin 404 lira. 4 lirayı neden ilave ettiler, merak ediyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'daki çeşitli temas ve ziyaretleri kapsamında, CHP Genel Merkezi ve Tarım Orman-İş Sendikası tarafından Bodrum ilçesinde bir otelde düzenlenen, "Türkiye'de Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları, Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri Çalıştayı"nda bir konuşma yaptı.



Kılıçdaroğlu, 2017 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret az önce belirlenmiş, bin 404 lira. 4 lirayı neden ilave ettiler, merak ediyorum. Ben merak ediyorum, mesela Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın milletvekilleri bir ay bin 404 lirayla geçinsinler bakalım, evlerini nasıl geçindiriyorlar?" diye konuştu.



"Sosyal devletin gereklerini yeteri kadar yerine getiriyor muyuz? Asıl unuttuğumuz noktalardan birisi bu. Asıl tartışmamız gereken noktalardan birisi bu." diyen Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet güçlüler karşısında güçsüzleri korumaktır aslında. Düşük gelirlileri korumaktır. Onlara ek gelir kaynakları yaratmaktır. Onları yoksulluğa mahkum etmemektir sosyal devlet. Ama bütün bunları yaparken, sosyal yardımları yaparken, sosyal politikaları oluştururken insan onurunu dikkate alan, devlet demektir sosyal devlet." ifadelerini kullandı.