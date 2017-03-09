ASELSAN'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri 4 ilde 86 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ASELSAN'da halen görev yapanların da aralarında bulunduğu 84 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri 4 ilde 86 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi olmak suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 43'ünün yakalandığı, operasyonun devam ettiği öğrenildi.