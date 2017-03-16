ASELSAN'a uçak mühendisi başkan

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkol seçildi.

Türkiye'nin öncü yüksek teknoloji şirketi ASELSAN, yola yeni yönetimiyle devam edecek. Yeni yönetimde yönetim kurulu başkanlığını, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol yürütecek.



ASELSAN Tesislerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda görev süresi dolan yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerlerine seçim yapıldı.



Buna göre, yönetim kurulu başkanlığına, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yönetime giren İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkol seçildi.



Özkol'dan önce yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Murat Şeker ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Üçüncü'nün yönetim kurulu üyeliği görevleri 1 yıl uzatıldı. Şeker ve Üçüncü, murahhas aza yetkisine sahip olacak. Şeker aynı zamanda başkan vekilliği görevini üstlenecek.



Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emekli Deniz Kuvvetleri Teknik Başkanı Emin Sami Örgüç ve Bayram Gençcan yönetim kurulu üyeliğine seçilen yeni isimler oldu.



Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçimde en çok oyu alan Ziya Akbaş ve Ercümend Arvas bu göreve yeniden seçildi.



ASELSAN'ın yeni yönetimine seçilen tüm isimler 1 yıl süreyle görev yapacak.



YENİ BAŞKANIN KARİYERİ



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol, 1962 yılında İzmir'de doğdu. İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başlayan Özkol, yüksek lisans ve doktora öğrenimini de yine aynı bölümde tamamladı. Akademik kariyerine, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından İspanya'da "CASA-3000" ve "CN-235" projeleri için görevlendirilmesi nedeniyle, 1992-1993 yılları arasında geçen 15 aylık süre boyunca ara verdi. 1996 yılında geri döndüğü akademik camiada kariyerine devam etti ve 2005 yılında “profesör” unvanını aldı.



Özkol, rektör yardımcılığı görevinin yanı sıra Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümündeki öğretim üyeliği görevini de sürdürüyor.



SSM ve TÜBİTAK destekli birçok projede yürütücü ve araştırmacı olarak çalışan Özkol, ayrıca 2013’te Türkiye’deki üniversitelerde ilk kurulan İTÜ Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programının kuruculuğunu üstlendi.



Özkol, evli ve 2 çocuk babası.



ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün ise 2014'te Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Görgün'ün aynı zamanda Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Startürk Yönetim Kurulu Üyeliği, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.