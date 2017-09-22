ASELSAN ile STM arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında toplam bedeli 13 milyon 919 bin 220 dolar tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında toplam bedeli 13 milyon 919 bin 220 dolar tutarında sözleşme imzalandı.



ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında toplam bedeli 13 milyon 919 bin 220 dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.