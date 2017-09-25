ASELSAN halkın ziyaretine açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıklarından ASELSAN, vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde kapılarını vatandaşlara açtı.

Şirketin Macunköy tesislerinde ASELSAN görevlileri tarafından karşılanan ziyaretçilere, ilk olarak kurumun çalışmaları hakkında bilgi verildi, ASELSAN’ın tanıtımı için hazırlanan film izletildi.



Ziyaretçilere daha sonra tesisin üretim alanları gezdirildi. Silah, kontrol, deniz, hava savunma, uydu teknolojileri ve anti-drone sistemleri hakkında bilgilendirilen ziyaretçiler, merak ettikleri sorulara yanıtlar aldı.



Katılımcılar, ziyaretin sonunda tesisin nizamiyesine ASELSAN tarafından geliştirilen elektrikli otobüsle yolculuk yaptı.



ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, TSKGV'nin bağışçılarını ve vatandaşları tesislerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Vakfın savunma sanayisinde çok büyük etkisi ve hizmeti bulunduğunu vurgulayan Eken, savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN’ın büyük ortağının vakıf olduğuna işaret etti.



"ASELSAN, Türkiye için yaratılmış çok büyük bir değer" diyen Eken, şirketin, Borsa İstanbul’daki değerlemelerde 7. sırada yer aldığını belirtti.



ASELSAN’da 3 binden fazlası mühendis olmak üzere 5 bin 500 civarında personel çalıştığını anlatan Eken, şöyle konuştu:



"300’den fazla ürünümüz var, 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. En önemli hedefimiz ülkemizi savunma sanayisinde yurt dışına bağımlılıktan kurtarmak. Var gücümüzle bütün mühendislerimizle buna yönelik çalışıyoruz. Bu çabalarda devletimiz ve hükümetimizin çok büyük desteği var. Kararlı politikalarla savunma sanayimiz yüzde 20 yerli katkıdan bugün yüzde 60’ı aşan yerli katkıya geldi. ASELSAN olarak böyle bir süreçte gayretle bu yüzdeyi artırmak için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”



Ziyaretçilerin ilgisinin çok yüksek ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Eken, şunları kaydetti:



"Türkiye’de neyin yapılabileceğini, neyin yapıldığını görmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları açısından bugünkü ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Soruları da bu güveni, inancı yansıtıyor. Yaptıklarımıza bakarak daha fazlası için motive olmalıyız, daha fazlasını yapmayı hedeflemeliyiz. Her şeyi yapabilecek akıl ve yetenek var Türkiye’de. Yeter ki bunu organize edelim, bir program çerçevesinde, işbirliği içerisinde bütün gayretimizle çalışalım.”



"GÖRDÜM Kİ BENİM ÜLKEM UYUMUYORMUŞ"



ASELSAN'ı ziyaret eden işçi emeklisi Baki Güner, gördükleri karşısında "Kardeşlerimize, mühendislerimize, sebep olanlara, yapılanlara teşekkür ediyorum." dedi.



Güner, "Ben istiyorum ki benim silahım dünyada bir tane olsun. Benim milletim dünyada bir tane. Mühendislerimiz ülkemizi her türlü tehlikeye karşı koruyacak şeyler üretsinler. Onlar mühendis, ben garip bir işçiyim, emekli oldum. Gördüm ki benim ülkem uyumuyormuş." diye konuştu.



ASELSAN'ın çalışmalarını daha önce duyduğunu ama görme fırsatı bulamadığını dile getiren Güner, gördükleri karşısında kendisini güvende hissettiğini belirtti.



Ev hanımı Asuman Akduran da 5 yıl önce de ASELSAN’ı ziyaret ettiğini söyledi.



Geçen sürede büyük gelişmeler kaydedildiğini gördüğünü vurgulayan Akduran, “Buraya gelmekten çok memnun oldum. Bir asker kızı olarak burada olmaktan çok mutluyum. Gördüklerimden sonra çok güvende hissediyorum. Buraya gelince bir rahatlık hissettim." ifadelerini kullandı.



Etkinlik kapsamında ASELSAN, yaklaşık 300 kişiyi ağırladı.



