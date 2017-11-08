ASELSAN gözde silah sisteminin yeni versiyonunu tanıttı

ASELSAN, 13 ülkeye ihraç ettiği uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri (UKSS) ailesi ürünlerinden Sarp'ın yeni versiyonunu ilk kez Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda sergiledi.

ASELSAN, UKSS alanında dünyadaki lider firmalardan ASELSAN, modern orduların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.



Söz konusu silah sistemleri, deniz platformları, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve tank gibi hareketli platformlarla stratejik alanların korunması amacıyla sabit platformlar için taktik ihtiyaçlara uygun geliştirildi.



ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, söz konusu silah sistemlerinden ayda 100'ün üzerinde üretebildiklerini söyledi.







Türkiye'de güvenlik güçlerinin belirlediği bir konfigürasyon çerçevesinde üretimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Kaval, yurt dışı pazarlarda ise alıcı ülkelerin tercih ettiği silahlar çerçevesinde yeni konfigürasyonlar oluşturduklarını belirtti. Kaval, "Örneğin, Kazakistan'da Rus menşeli NSV silahıyla konfigüre ediyoruz. Tayland'a Sarp'ın 7,62 milimetrelik, döner tip 6 namlulu M134 olarak adlandırılan silahlı konfigürasyonuyla geldik. Bunu ilk kez burada sergiliyoruz. Bu silah küçük, 7,62 milimetre ama atış hızı çok yüksek. Bu yüksek atım hızı ve daha küçük kalibre silahla çalışmak isteyen müşterilere yönelik geliştirdiğimiz Sarp sistemimizin en son konfigürasyonu." dedi.



AİLEYE YENİ BİR ÜRÜN DAHA KATILACAK



Sarp'ın UKSS ailesinin en küçük üyesi olduğuna işaret eden Kaval, "Sonra Stamp geliyor 12,7 milimetreyle deniz platformları konfigürasyonu. Sonra 25 milimetre Stop ve 30 milimetre var. 30 milimetrenin adı ülkesine göre Muhafız ya da Smash oluyor. Dediğim gibi bu, bir aile. Şu anda fabrikada hazırlıklarını yapıyoruz, küçük bir versiyonu daha çıkacak. Adını henüz tam netleştirmedik belki Sarp-L olacak, belki Sarper olacak. Üzerindeki silahı 7,62 milimetre olarak düşünüyoruz." diye konuştu.



UKSS ailesini şu anda 13 ülkenin silahlı kuvvetlerinin kullandığını anlatan Kaval, "Bu, ihracattaki en başarılı ürünlerden birisi. Daha 2 gün önce Hırvatistan'daki Sahil Güvenlik Kuvvetleri gemisine 30 milimetre konfigürasyonunun ilk sistem teslimatı yapıldı. Gemi üzerine montajı tamamlandı. Malezya'ya 6 tane vermiştik, onun da 3'ü tamamlandı, dördüncüsüne devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



