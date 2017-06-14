Asansörlere yeni düzenleme

Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu tarafından yapının özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde yetkili mühendise trafik hesabı düzenlettirilecek.

Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu tarafından yapının özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde yetkili mühendise trafik hesabı düzenlettirilecek. Yapıdaki veya binadaki asansör sayısını da belirleyecek trafik hesabı için asansörün bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir süresiyle katta bekleyecek insan sayısı gibi bilgiler, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca yetkili mühendise sunulacak.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, yapının veya binanın kullanım amacına göre tasarlanacak asansör sayısıyla her bir asansörün beyan hızı, beyan yükü ve kumanda türünün belirlenmesi için oluşturulan "trafik hesabı", asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu tarafından yapının özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde yetkili mühendise yaptırılacak.



Yapıdaki veya binadaki asansör sayısını da belirleyecek trafik hesabı için asansörün bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir süresi ile katta veya durakta bekleyecek insan sayısı gibi bilgiler, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca yetkili mühendise sunulacak.



İlk kez tasarlanan kamu yapılarına ve binalarına yönelik resmi alımlardan önce de ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından trafik hesabı yetkili mühendise yaptırılacak ve asansör sayısı tespit edilecek. Mevcut yapılarda yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için trafik hesabı yapılmayacak.



Trafik hesabı yaptırıldıktan sonra ilgili düzenleme kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için yaptırıcı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında proje ve montaj sözleşmesi oluşturulacak. Sözleşme, konuyla ilgili iş ve işlemlerin kimler tarafından yapılacağına veya yaptırılacağına dair bütün detayları içerecek.



Avan proje, yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayısına göre, her bir asansör için yaptırıcı veya bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden tarafından hazırlanacak. Yapı tasarımının ruhsat makamı tarafından onayıyla asansör uygulama projesi bina yaptırıcısıyla sözleşme imzalamış asansör monte eden tarafından hazırlanacak. Asansör uygulama projesinin hazırlanmasında avan projede belirtilen gereklilikler esas alınacak ancak yapı tasarımından kaynaklanan zorunlu hukuki kısıtlamalara ilişkin değişikliklere dair bilgilerin asansör uygulama projesinde belirtilmesi monte eden tarafından sağlanacak.



Söz konusu projeleri hazırlayacak yetkili mühendisler, temel sağlık ve güvenlik gerekleriyle bunları destekleyen ilgili uyumlaştırılmış standart ve diğer ulusal mevzuat gerekliliklerini esas alacak. Bakanlıkça bu tebliğ hükümlerinin asansör monte eden tarafından ihlal edilmesi durumunda ilgili kanun hükümleri uygulanacak.



Asansör monte edenle yaptırıcısı arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1 Eylül 2017 tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde söz konusu tarih itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmayacak.



İlgili ruhsat makamı tarafından 1 Eylül'den sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde ise TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri talep edilecek.



