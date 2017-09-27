Artvin ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı

Artvin ve Rize'de öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli yağış, yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.



Rize çevrelerinde de çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Artvin'in Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Borçka ve Murgul ilçeleri ile Rize'deki vatandaşların, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.