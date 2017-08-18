Arturo Mina, Yeni Malatyaspor için İstanbul'da
Malatya temsilcisi, 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı Ekvadorlu futbolcuyu İstanbul'a getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ekvadorlu milli futbolcu Arturo Mina'yı İstanbul'a getirdi.
Arjantin'in River Plate takımından 3+1 yıllığına anlaştığı 26 yaşındaki stoper, Buenos Aires'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.
Deneyimli oyuncuyu Atatürk Havalimanı'nda Yeni Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır ile yönetim kurulu üyesi Suat Tekin karşıladı.
Yarın sabah sağlık kontrollerinden geçirilecek Mina, akşam saatlerinde 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.