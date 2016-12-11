Artuklu Belediye Başkanı adliyeye sevkedildi

Mardin'de terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Emin Irmak'ın da bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edilirken, bir şüpheli serbest bırakıldı.



Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Emin Irmak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Enver Ete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan, daire başkanları, 2 belediye çalışanları ile DBP'li parti ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemi sürüyor.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Kasım'da Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu İlçesi Belediyesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğüne intikal eden ihbarlar üzerine "terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatılmış, eş zamanlı operasyonda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.



Ahmet Türk, 24 Kasımda tutuklanması talebiyle çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA