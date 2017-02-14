RTÜK'e evlilik programı şikayeti

İstanbul Alperen Ocakları üyeleri, kültürel yozlaşma faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle evlilik programları hakkında RTÜK'e şikayette bulundu.

Alperen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, kültürel değerleri alaya alarak, kültürel yozlaşma faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle evlilik programlarını Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayet etti.



Şişli'deki RTÜK İstanbul Bölge Müdürlüğüne gelen Alperen Ocakları üyeleri, üst kurula gönderilmek üzere imzalanan şikayet dilekçelerini, RTÜK İstanbul Bölge Temsilcisi Murat Soysal'a sundu.



Burada açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, Türk milletinin hatta tüm insanlığın kıymet atfettiği milletin çekirdeği aile müessesinin televizyon ekranlarında kavga, küfür, iftira ve hakaretlerle yozlaştırıldığını söyledi.



İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuuruyla şekillenen Anadolu topraklarında milli ve İslami değerlerin alaya alınmasının söz konusu olamayacağını dile getiren Mican, şunları kaydetti:



"Bizler veda hutbesinde 'Kadınlarınız sizlere Allah'ın emanetidir' diye buyuran Peygamber Efendimizin ümmeti olarak kadınları metalaştıran, kadın cinayetlerine sebebiyet veren, kadınları cinsel obje haline getirmeye çalışan bu rezil programların kaldırılması için İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde imza kampanyası başlattık. Türk milletinin bu ahlaksızlığa son vermek için imzaya davet ediyor ve bu ahlak terörüne neden olan programların kaldırılması için var gücümüzle sonuna kadar mücadele edeceğiz."



Gruptakiler, bir süre "izdivaç komedisi son bulsun", "ahlaki yozlaşmaya hayır" sloganları attıktan sonra dağıldı.