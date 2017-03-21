Arslan'dan ABD'nin elektronik cihaz yasağına tepki

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, ABD'nin elektronik cihaz yasağı kararı ile ilgili, "Türkiye açısından da ABD açısından da doğru bir şey değil." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Şeker Fabrikası işçileriyle bir araya gelmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



ABD'nin uçaklara alınacak elektronik eşyalara ilişkin kararı hatırlatılarak, Türk Hava Yolları (THY) tarafından da "ABD varışlı seferlerde geçerli olmak üzere cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alındı" şeklinde açıklama yapılmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Arslan, söz konusu kararın aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkede 10 havalimanı için alındığını söyledi.



Tıbbi cihazlar ve cep telefonu dışındaki elektronik malzemelerin bagajda taşınmasıyla ilgili kararın ilerleyen günlerde uygulanacağının açıklandığını ifade eden Arslan, "Arkadaşlar dünden beri muhataplarıyla çalışıyorlar bu konu üzerinde. Önümüzdeki günlerde bunu sonuçlandırmış olacağız." dedi.



"ATATÜRK HAVALİMANI BAŞKA HAVALİMANLARIYLA KARŞILAŞTIRILMAMALI"



Yılda 80 milyonun üzerinde uçuşun gerçekleştiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nın başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Biz, bu anlamda her türlü güvenliği, tedbiri alıyoruz. Dünden itibaren de arkadaşlar çalışmaya başladılar. Bu konuda olumlu sonuç alır, yolcularımızın konforlu yolculuk yapmalarını sağlarız." ifadelerini kullandı.



Söz konusu görüşmelerin yapılma amacının sorulması üzerine Arslan, "Bizim derdimiz uygulamanın nasıl olacağı değil. Uygulamanın yolcunun konforunu da sayısını da düşürebileceği, Bunun yolcuların faydasına olmadığını vurgulayıp, bundan geri adım atmalarını veya daha hafifletilmesi gerektiği konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.