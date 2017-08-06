Arsenal sezonu kupayla açtı
İngiltere Community Shield kupasını, Chelsea'yi penaltılar sonucu 4-1 yenen Arsenal kazandı.
İngiltere Premeir Lig şampiyonu Chelsea ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Arsenal, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Community Shield için karşı karşıya geldi.
Community Shield'ı 14 kez kazanan Arsenal ile kupada 4 şampiyonluğu bulunan Chelsea arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Moses'ın 46. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, Pedro'nun Elneny'ye yaptığı hareket yüzünden kırmızı kart görmesiyle 80. dakikada 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın normal süresi, Arsenalli Kolasinac'ın 82. dakikada attığı golle 1-1 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Arsenal, Community Shield'ı 15. kez müzesine götürdü.