Arsasından geçtiğini iddia ettiği yolu trafiğe kapattı

Adana'da bir kişi, araç ve yaya trafiğininin olduğu sokağı arsasından geçtiği gerekçesiyle tellerle trafiğe kapattı.

Adana'da bir kişi, araç ve yaya trafiğine açık yolu arsasından geçtiği iddiasıyla tellerle kapattı.



Kentte yaşayan Aydın Bakar, Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir sokağın yaklaşık 50 metrelik bölümünü, arsasından geçtiği iddiasıyla tel örgü çekerek trafiğe kapattı.



Bölgeden geçmek isteyen araçlar, yolun kapanmasının ardından farklı sokakları kullandı.



Bakar yaptığı açıklamada, yolun uzun zamandır kullanıldığını ancak arsasından geçtiği için kapattığını söyledi.



Arsayı geçen yıl satın aldığını belirten Bakar, "Benim arsam 3 bin 540 metrekare. Belediye yetkilileri istimlak parasını ödemedikleri için yolu kapattım." dedi.



Bakar, parasının ödenmesi durumunda telleri kaldıracağını ve yolun yeninden açılabileceğini sözlerine ekledi.