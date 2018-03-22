Arma Turan Barcelona yolcusu

Minik Arma Turan Galatasaray alt yapı hocalarından Mithat Yavaş'ın yönetiminde sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyiyordu. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken minik yıldız FC bescola okulun sorumlusu İspanyol hoca Jesus Almanse'nin dikkatini çekti ve Barselona okuluna dahil edildi.
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