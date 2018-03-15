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"Arkeoloji dünyasının büyüsü burada" (Roma dönemine ait eserler)

Sulusokak Çarşısı'nda yer alan Tokat Müzesi'nde, Maşat Höyük, Hanözü kazıları eserleri, Hristiyanlığa ait eserler ve etnografya temelli eserlerin yanı sıra sikkeler ve süs eşyaları sanatseverlerle buluşuyor.
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Kültür Sanat 15 Mart 2018 - 16:04

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