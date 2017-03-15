Arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyorlar

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin-Diyarbakır karayolundaki terör saldırısına ilişkin, "Birbirine inanmış, güvenmiş jandarması, askeri, polisi, korucusuyla arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyorlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin-Diyarbakır karayolundaki terör saldırısına ilişkin, "Bu sabah üzücü bir haber aldık. Mardin-Diyarbakır yolunu aylardan beri kontrol ediyoruz ve bu sabah, 'bir patlayıcı koymasınlar, sivil araçlara zarar gelmesin' diye evlatlarımız sürekli orada devriye geziyorlar, mayın taraması yapıyorlar. Bizim terörle mücadeledeki en büyük zorluklarımızdan bir tanesi bu karayollarında köprülerin altında bulunan menfezlerdir. O menfezlerde arama yaparken maalesef mayına basarak 2 evladımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin." şeklinde konuştu.



"Büyük mücadeleyi hep beraber gerçekleştiriyoruz." diyen Soylu, "Geçen hafta yani pazartesinden pazartesine kadar 60 teröristi etkisiz hale getiren ve bunları terör yaptıkları için cezalandıran Lice'de, öbür tarafta Şırnak Uludere'de ve ülkemin güneydoğusunun ve doğusunun her tarafında bunu sağlayan, birbirine inanmış, güvenmiş jandarması, askeri, polisi, korucusuyla arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyorlar." ifadelerini kullandı.