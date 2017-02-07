Arjantin'de küçük uçak düştü: 5 ölü

Arjantin'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu beş kişi öldü.

Arjantin'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye şefi Alejandro Ibarra, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, başkent Buenos Aires'in 50 kilometre batısında yer alan Marco Paz kenti yakınlarında Cessna 201 tipi uçağın düştüğünü belirterek, uçakta bulunan beş kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



Ibarra, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.