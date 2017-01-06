Arda'sız Barcelona mağlup

Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında, konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi Athletic Bilbao, 25. dakikada Aduriz ve 28. dakikada Inaki Williams'ın kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.



Barcelona, Messi'nin 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı bire indirdi. Raul Garcia'nın 74, Iturraspe'nin de 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Athletic Bilbao, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.



Bask ekibi böylece ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Kral Kupası'nda 2 olmak üzere son 10 resmi maçını kaybetmeyen Barcelona'nın serisini noktaladı.



Barcelona, 11 Ocak'taki rövanş karşılaşmasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.