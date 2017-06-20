Ardahan'daki FETÖ davasında 7 kişi serbest

FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 27 eski askeri personelin yargılandığı davada, 25 tutuklu sanıktan 7'si hakkında tahliye kararı verildi.

Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla aralarında dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da yer aldığı 25'i tutuklu 27 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.



Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Sanıkların ifadelerinin alındığı duruşmada ayrıca 41 tanık dinlenildi.



Tutuklu sanıklardan eski askeri personel astsubay Ali Dıkı ile uzman çavuşlar Avşin Koçak, Çağdaş Çelik, Gökhan İbiş, İsmail Kesgin, Kenan Sakarya ve Yusuf Etöz'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Temmuz'a erteledi.



İDDİANAME



Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 86 sayfalık iddianamede dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında olduğu 25'i tutuklu 27 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.



FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasıyla darbe teşebbüsü sırasında yaşananlara yer verilen iddianamede, Kargın'ın olay günü askerleri kışladan çıkardığının, darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde FETÖ/PDY tarafından sözde "Ardahan-Artvin bölgesi sıkıyönetim komutanı" olarak atanacağının belirlendiği kaydediliyor.



İddianamede, Kargın'ın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 27 askeri personelin 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapsi isteniyor.