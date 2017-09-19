Ardahan'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla aralarında eski Tuğgeneral Kargın'ın da olduğu 18'i tutuklu 27 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 27 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.



Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Tuğgeneral Kargın'ın yanı sıra diğer sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.



Kargın, celsede yaptığı savunmada, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da askerlere emniyet tedbirleri için emir verdiğini öne sürdü.



Mahkeme başkanının "Sıkıyönetim başarılı olsaydı, yükselme olur muydu? Yükselme makam mı?" sorusuna Kargın, önce "duruma göre", ardından da "Geçmişe yönelik bir yorum yapmak istemem ama ben sıkıyönetim komutanı gibi davranmadım." yanıtını verdi.



Kargın, dönemin Ardahan Valisi İbrahim Özefe, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, İl Emniyet Müdürü Selami Hüner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Yeşilöz'ün kendisi hakkındaki sözlerini kabul etmediğini belirtti.



Sanıklardan Gazi Çinpolat da o gün verilen emri yerine getirmek için sokağa çıktığını iddia ederek, "Belki emre uymasaydım bugün emre uymadım diye yargılanacaktım." dedi.



Mahkeme başkanı, Çinpolat'ın bu sözleri üzerine, "Olsaydı biz de yargılanacaktık." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 86 sayfalık iddianamede, dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 27 eski askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.



FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasıyla darbe teşebbüsü sırasında yaşananlara yer verilen iddianamede, eski Tuğgeneral Kargın'ın olay günü askerleri kışladan çıkardığının, darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde FETÖ/PDY tarafından sözde "Ardahan-Artvin bölgesi sıkıyönetim komutanı" olarak atanacağının belirlendiği kaydediliyor.



İddianamede, 18'i tutuklu 27 askeri personelin 10 yıldan üçer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapsi isteniyor.