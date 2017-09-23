Arda Turan yine kadroya alınmadı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Girona'ya karşı oynayacak Barcelona'da Arda Turan maç kadrosuna dahil edilmedi.

Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör Ernesto Valverde'nin gözüne girmeyi henüz başaramayan Arda Turan, 1 hafta önce sakatlıktan çıkmasına rağmen yine kadro dışında tutuldu. Arda, bu sezon sadece ilk haftadaki Real Betis maçının kadrosuna alınmış ancak o karşılaşmada da yedekte beklemişti.



La Liga'daki tüm maçlarını kazanarak 15 puanla lider durumda olan Barcelona'nın rakibi Girona ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor.