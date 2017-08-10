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10 Ağustos 2017 23:20 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2017 23:22

Arda Turan Milli Takım'a döneceğini açıkladı

Mili futbolcu Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a döneceğini açıkladı.

Arda Turan Milli Takım'a döneceğini açıkladı

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, kalan 4 maçta arkadaşlarının yanında olmak istediğini duyurdu.

YILDIRIM DEMİRÖREN ORTAK YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören A Haber ve A Spor ekranlarında Arda Truran ile Teknik Direktör Lucescu ile görüşmesinin olumlu geçtiğini belirterek "Arda Turan'ın kararından vazgeçerse, hocamızla görüştüğüne göre geri dönebilir, kapımız açık." demişti.

Etiketler: arda turanmilli takım


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