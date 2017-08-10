Arda Turan Milli Takım'a döneceğini açıkladı

Mili futbolcu Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a döneceğini açıkladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, kalan 4 maçta arkadaşlarının yanında olmak istediğini duyurdu.



YILDIRIM DEMİRÖREN ORTAK YAYINDA AÇIKLAMIŞTI



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören A Haber ve A Spor ekranlarında Arda Truran ile Teknik Direktör Lucescu ile görüşmesinin olumlu geçtiğini belirterek "Arda Turan'ın kararından vazgeçerse, hocamızla görüştüğüne göre geri dönebilir, kapımız açık." demişti.