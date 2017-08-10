Arda Turan Milli Takım'a döneceğini açıkladı
Mili futbolcu Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a döneceğini açıkladı.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, kalan 4 maçta arkadaşlarının yanında olmak istediğini duyurdu.
YILDIRIM DEMİRÖREN ORTAK YAYINDA AÇIKLAMIŞTI
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören A Haber ve A Spor ekranlarında Arda Truran ile Teknik Direktör Lucescu ile görüşmesinin olumlu geçtiğini belirterek "Arda Turan'ın kararından vazgeçerse, hocamızla görüştüğüne göre geri dönebilir, kapımız açık." demişti.