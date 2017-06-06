Arda Turan Kosova maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli takımında sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, kadrodan çıkarıldı.

Makedonya ile oynanan özel maç sonrası A Milli Takım'ın özel uçağında hareketli anlar yaşandı.



Takım kaptanı Arda Turan, Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.



Çevrede oturanların müdahale etmesine rağmen arbede yaşandı.



Uçakta darp edilen gazeteci Bilal Meşe, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.



Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Arda Turan, sert tavrını burada da sürdürdü.



''Unutmayacağım demiştim'' başlıklı uzun mesajında Turan, saldırısına gerekçe olarak, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasındaki prim konusunda yapılan haberleri gösterdi.



Tüm bu yaşananların ardından Arda Turan Kosova maçı kadrosundan çıkarıldı.