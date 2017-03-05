Arapça yayınlar yoğun ilgi gördü

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliğince düzenlenen "4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı"ndaki Arapça yayınlara, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

International Islamic Publishing House satış sorumlusu Ahmad Abu Al-Dahab, Suudi Arabistan'dan geldiklerini ve İslam ile ilgili yayınlar hazırladıklarını söyledi.



Al-Dahab, İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilde yayın yaptıklarını aktararak, "Fuarda, yoğunlukla İslami kitapların yanı sıra kişisel gelişim kitapları da satıldı. En çok satılan eser ise 'Üzüntüyü Bırak Mutlu Olmaya Bak' kitabı oldu. Hem İngilizcesi, hem Türkçesi ilgi gördü." dedi.



Suriye'den fuara katılan Nuri İman Yayınevinin satış sorumlusu Hadi Ajebbeh de Kur'an-ı Kerim ve İslami hediyelik eşyalar sattıklarını ifade ederek, "Daarul-Maarif adı altında dünyanın birçok yerinde kitap satışımız var. Sadece Kur'an-ı Kerim yayımlıyoruz." diye konuştu.



Ajebbeh, Kur'an-ı Kerim'i başta Almanca, İngilizce, Türkçe olmak üzere birçok farklı dilde yayımladıklarının altını çizerek, "Fuarda elle yazılan Kuranlar daha çok ilgi gördü. Özellikle Suriyeli hattat Osman Taha'nın yazdığı Kuranlara ilgi büyük oldu. Araplar genelde el yazısıyla yazılmış Kuranları tercih etti." değerlendirmesinde bulundu.



Fuara Lübnan'dan katılan DMC Publisher satış sorumlusu Muhammed Kartal ise uluslararası kitaplar hazırladıklarını kaydetti.



Kartal, Türkiye'de en fazla Güneydoğu bölgesine kitap sattıklarını aktararak, ağırlıklı olarak akaid ve fıkıh eserlerinin bulunduğunu söyledi.



Arapça dilini öğretmeye yönelik kitaplara daha yoğun ilgi duyulduğunu vurgulayan Kartal, "Fuarda çocuklara para karşılığı kuponlar dağıtıldı. Bu kuponlardan Arapça yayın yapan katılımcılar bayağı faydalandı. Arapça okumayı hızlandırmak için hazırlanan eserler çok satıldı. Ayrıca Arapça dilini öğrenmek isteyen çok sayıda Türk gördük. 'Yeni yeni Arapça öğreniyoruz. Bize hangi kitabı önerirsiniz?' diye soruyorlar. Hadis ilmiyle ilgili hazırladığımız eserler de ilgi gördü." ifadelerini kullandı.



Altın renkli, özel bir ip ile siyah kumaş zemin üzerine işlenerek yazılan Kur'an-ı Kerim'in de sunulduğu fuarda, Arapça kaligrafi sanatı da ziyaretçilerin dikkatini çekti.