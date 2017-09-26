Arapça öğrenmek için gittiği Sudan'da çiftlik kurdu

Türk iş adamı Hasan Hüseyin Ata, 3 aylık Arapça-İngilizce öğrenimi için gittiği Sudan'da, birkaç iş adamıyla birlikte çiftlik kurarak, yetiştirdikleri hayvanları Suudi Arabistan'a satıyor.

Arapça ve İngilizce öğrenmek için 3 aylığına gittiği Sudan'da birkaç iş adamıyla çiftlik kuran ve yetiştirdikleri hayvanları Suudi Arabistan'a satan iş adamı Hasan Hüseyin Ata, ülkedeki cazip imkanlar nedeniyle Türk iş adamlarını ülkede yatırım yapmaya davet ediyor.



Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da 150 milyon büyükbaş, 3 milyon deve ve 5 milyon tavuk bulunuyor. Sudan, bu rakamlarla dünyada hayvancılık alanında "tek" olarak gösterilen Hollanda'yı geride bırakıyor.



Sudan'da binlerce insanın geçimini sağladığı hayvancılık, tarım ile ülkenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.



TÜRK İŞ ADAMI, SUDAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A HAYVAN SATIYOR



İş adamı Hasan Hüseyin Ata, yaptığı açıklamada, 3 aylık Arapça-İngilice öğrenimi için geldiği Sudan'da, iş kurduğunu ve yaklaşık 5 yıldır hayvancılık yaptığını söyledi.



Ata, birkaç Türk iş adamıyla küçük bir çiftlik kurarak işe başladıklarını ve zamanla yetiştirdikleri hayvanları Suudi Arabistan'a satarak sektörde yer edindiklerini anlattı.



Sudanlıların hayvancılık konusunda öğrenmesi gereken birçok konunun olduğunu aktaran Ata, "Hayvan hastalıkları gibi önemli konulara pek vakıf değiller. Hayvancılıkla uğraşan kişilerin bu hususlarda eğitilmesi için çeşitli devlet çalışmaları başlatıldı. Hayvancılık alanında seminerler veriliyor, köylere veterinerler gönderiliyor. Son 2 yılda yapılan bu çalışmalar meyvesini verdi. Afrika'da hayvancılık denilince Cibuti akla geliyordu, artık ibre Sudan'a döndü." ifadelerini kullandı.



TÜRK İŞ ADAMLARI SUDAN'A YATIRIM YAPMALI



Büyükbaş hayvanın yanında küçükbaş hayvan da yetiştirdiklerine işaret eden Ata, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin son yıllarda Afrika atılımı içerisinde olduğu biliniyor. Ülkemin kurumlarını Sudan'da görmek her Türk vatandaşı gibi beni de memnun eder. Sadece devletimiz değil, iş adamlarımızın da buraları görmesi gerekiyor. Örneğin, etin çok ucuz olduğu Sudan'a modern, geniş bir kesimhane ya da et işleme tesisi kurulabilir. Buralarda doğal yemlemeyle harika verim elde edilebilir."



Ata, Sudan'ın hayvancılık sektöründe Hollanda ve diğer ülkelerden birçok açıdan daha avantajlı olduğunun altını çizerek, "Afrika'yı, Türkiye'ye uzak gibi lanse ediyorlar. Özellikle Sudan ülkemizin hemen yanı başında sayılır. Gemilerle ihracat ve ithalat rahatlıkla yapılabilir. Hayvancılık sektöründe de bu durum geçerli. Hayvanlar veya soğuk hava depolu odaların olduğu gemilerle etler Türkiye'ye taşınabilir." diye konuştu.



KATAR'A İHRACAT YAPACAKLAR



Yakın zamanda Katar'a ihracat yapacaklarını aktaran Ata, Sudan'dan gelen etin çok lezzetli olması nedeniyle Arap ülkelerinde çok rağbet gördüğünü ifade etti.



Ata, Türk yatırımcılarının Sudan'a gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sudanlılar tarım ve hayvancılık yatırımcılarına ayrı bir ilgi gösteriyor. Hal böyleyken ülkemin ve ülke insanımın kazanmasını istiyorum. Ayrıca Sudan devleti, kümes, süt sağma makinesi gibi hayvancılık sektörünü ilgilendiren aletlerin ülkeye girişinde ya vergi almıyor, ya da çok az vergi istiyor." dedi.