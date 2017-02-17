2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, İstanbul Sultanahmet Vakfı ve Haşimi Yayınları iş birliğiyle düzenlenen "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, İstanbul Sultanahmet Vakfı ve Haşimi Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı.



İlki geçen yıl Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bu yıl Sultanahmet Medresesi’nde gerçekleştirilecek.



Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas ve Kuveyt’ten 50 yayınevi ve 100 civarında yazarın katılacağı Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, “Asırlardır sönmeyen Işığımız: Âlimler-Kitaplar” vurgusuyla İslam alimlerini ve eserlerini öne çıkaracak.



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Panel, söyleşi ve şiir dinletilerinin sunulacağı "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri"nde ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı 15 Temmuz’da ortaya konulan direnişe ilişkin Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan bir sergi de yer alacak.



Suriyeli muhacirlere, özellikle de Suriyeli çocuklara yönelik etkinliklere de yer verilecek program kapsamında geçen yıl ücretsiz dağıtılan 10 bin Arapça çocuk dergisi, bu yıl 20 bin çocuğa hediye edilecek.



Sultanbeyli Belediyesi, TİKA, TÜGVA ve Beşir Derneği tarafından desteklenen etkinliğin resim açılışı bugün saat 14.30’da Sultanahmet Medresesi'nde gerçekleştirilecek.



Arapça’nın İslam dünyası ve Türkiye için önemini vurgulamaya devam edecek "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri", 26 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.



Önemli başlıklarda gerçekleşecek oturumların takvimi ise www.arapcakitapfuari.com; facebook/arapcakitapfuari ve twitter/@arapcakitapfuar adreslerinden takip edilebilecek.