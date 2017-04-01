Arap Birliğinden İsrail'e tepki

Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararına tepki gösterdi.

Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararını kınayarak, halihazırdaki İsrail hükümetinin bölgede kalıcı ve adil bir barışa ortak olma konusundaki isteksizliğini her gün ortaya koyduğunu ifade etti.



İsrail hükümetinin, Yahudi yerleşim birimlerini destekleyen radikal grupların esiri olduğunu, Başbakan Netanyahu'nun bu grupların gündemini tam olarak benimsediğini belirten Ebu Gayt, Netanyahu'nun bağımsız devletlerini kurma konusunda Filistinlilerin hakkını tanımayan bu grupları memnun etmek dışında bir tasası olmadığını vurguladı.



Ebu Gayt, bu grupların yerleşim birimleri inşasını yoğunlaştırarak gelecekte iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi ufkunu zayıflatmaya çalıştığına değinerek, "Netanyahu iki devletli çözüm temelinde siyasi bir sürecin başlatılmasını önlemek için ortamı zehirlemeye çalışıyor." ifadesini kullandı.



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Batı Şeria'da yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurma kararının Güvenlik Kabinesi tarafından onaylandığı bildirilmişti.



Böylece yaklaşık 25 yıldır ilk kez yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulmasına onay veren İsrail yönetimi, 1993'teki Oslo Antlaşması'ndan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te mevcut Yahudi yerleşim birimlerini sürekli genişletiyor ancak yenisini kurmuyordu.



İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.