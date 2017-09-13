Arakanlılar 16 insan hakkı ihlaliyle zulme uğruyor

Arakanlılara karşı 2012 yılında başlatılan linç eylemlerinde bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi topraklarını terk etti.

Arakanlılara karşı 2012 yılında başlatılan linç eylemlerinde bugüne kadar birçok kişi yaşamını yitirdi, binlercesi topraklarını terk etti. Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), uygulanan insan hakları ihlallerini 16 madde halinde sıraladığı "Arakan Raporu", Arakanlıların kendi topraklarında sistematik şekilde uğradığı zulmü ortaya koydu.



Rapora göre, Myanmar hükümetince uygulanan politikalar sonucu Arakanlılar için kendi topraklarında yaşamak tam bir çileye dönüştü.



11 Eylül saldırılarından sonra tüm dünyada başlatılan Müslüman karşıtlığı, Myanmar'dakilere de ağır bedeller ödetti. Myanmar Sitwe'de 2012'nin ortalarında yaşanan münferit bir olaydan sonra bölgede anti Müslüman hareketi başlatılarak Müslümanlar katledildi. Müslümanların yaşadığı köyler yakıldı, kadınlara tecavüz edildi ve yüzlerce kişi öldürüldü. Olaylar sırasında insan hakları örgütlerinin bölgeye girmelerine ve gözlem yapmalarına da izin verilmedi.



Myanmar hükümeti, 25 Ağustos 2017'de ise bölgedeki bazı polis merkezine yapılan saldırılardan Müslüman Rohingyaları sorumlu tutarak Arakan eyaletine yönelik koordineli saldırılar başlattı. Orantısız saldırılardan dolayı Müslüman siviller ağır insan hakkı ihlallerine uğrarken, binlerce Müslüman evlerini terk etmek durumunda kalıyor.



Myanmar'daki Arakanlıların yüzde 60'ı gıda yetersizliği sebebiyle zor şartlar altında yaşıyor ve alt yapıdan yoksun hayatını sürdürüyor.



Myanmar hükümeti, Rakhine bölgesini ele geçirdikleri dönemden bugüne, Arakanlıların kendi ülkeleri üzerinde hak talep etmesini engellemeye, Müslümanları güç kullanarak topraklarından çıkarmaya çalışıyor ya da ölüme terk ediyor.



Arakanlılar kendi topraklarında sistematik şekilde insan hakları ihlallerine uğruyor. Tüm bu ihlaller insanlığa karşı işlenmiş suçlar arasına giriyor. Myanmar hükümeti ülkede işlenen herhangi bir suçun günah keçisi olarak da Arakanlıları hedef gösteriyor ve baskının dozunu artırıyor.



İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ YOK



Arakanlılara uygulanan ihlallerin 16 başlık altında toplandığı rapor, yaşanan zulmün boyutlarını da ortaya koydu. Rapora göre Arakanlıların maruz kaldığı 16 insan hakları ihlali şöyle:



"Köylerin ve Müslümanların ibadet mekanlarının yakılması, sivil halkın işkence görmesi ve öldürülmesi, siyasi tutuklamalar, kadınların her konuda zarar görmesi, seyahat yasağı uygulanması, oy kullanma hakkından mahrumluk, sağlık hizmetlerinden yoksunluk, devlet dairelerinde çalışma yasağı, eğitim hakkının engellenmesi, özel mülkiyet hakkının engellenmesi, şahsi arazilere el konulması, evlenmeleri halinde mali kısıtlama uygulanması, evliliklerin engellenmesi, askeri kamplarda ve yol yapımlarında zorunlu işçi olarak çalıştırılmalar, Müslümanların nüfus sayımına dahil edilmemesi, ağır vergiler uygulanması, haraç istenmesi, taşınır ve taşınmaz mallara el konulması, inanç özgürlüğünün ihlali."



MÜLTECİ STATÜSÜ ALAMIYORLAR



Ülkelerinden zorla çıkarılan Arakanlılar, saldırılardan kaçarak başta Bangladeş olmak üzere Tayland, Malezya, Avustralya, Suudi Arabistan, ABD ve daha birçok ülkeye sığınma talebinde bulunsa da mülteci statüsü bile alamayan binlerce kişinin durumu çözüm bekleyen konular arasında yer alıyor.



Çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınabilen Müslümanlara gönderilen uluslararası yardımların Myanmar yetkilileri tarafından sınırlandırılması on binlerce kişinin hayatını tehlikeye atıyor.



1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Uluslararası Sözleşmesi’ne ve uluslararası hukuka göre ırkı, dini, milliyeti, cinsiyeti, sosyal grup aidiyeti ve siyasi görüşü ne olursa olsun haklı bir zulüm korkusu yaşayarak ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve bu korku nedeniyle ülkesine dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiler mülteci olarak tanımlanıyor. Sığınılan ülke yasal olarak tanımasa da, tüm bu sebeplerden dolayı Bangladeş'e göç etmiş Arakanlılar mülteci konumunda bulunuyor.



TÜRKİYE 2012'DEN BERİ ARAKANLILARIN YANINDA



Türkiye Diyanet Vakfı 2012'de Myanmar'da yaşanan olayların ardından Arakanlı Müslümanlara yardım elini uzattı.



Arakan'dan kaçan ve Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarına insani yardım ulaştıran vakıf, özellikle Ramazan ve Kurban bayramı dönemlerinde onları yalnız bırakmadı.



Türkiye Diyanet Vakfı 2012-2017 yılları arasında Arakanlı Müslümanlara Kurban Bayramı ve ramazan ayında gıda yardımları, acil insani yardımlar, eğitim desteği başta olmak üzere 11 milyon 920 bin 192 liralık yardım faaliyeti gerçekleştirdi.



TDV'nin, 2012 yılında Myanmar'da yaşanan katliamlardan kaçan ve mülteci olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan Arakanlılar için başlattığı, "Şimdi Arakan'a Yardım Zamanı" kampanyasıyla 31 milyon 500 lira bağış toplandı.



TDV, Arakanlıların eğitim hakkından yoksun kalmaması için çalışmalar başlatarak, Eğitim ve Kültür Hizmetleri bünyesinde 4 bin 134 Arakanlı öğrenciyi destek kapsamına aldı.



