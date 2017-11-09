Arakanlı Müslümanların ölümden kaçış mücadelesi sürüyor

Myanmar'da katliam ve zulümden kaçmaya çalışan 52 Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e geçmek için tekne bulamayınca plastik bidon ve bambulardan yaptıkları salla Naf Nehri'ni aştı.

Bangladeş basınına göre, 22 çocuk, 17 kadın ve 13 erkekten oluşan grup, Naf Nehri'ni aşarak Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların olduğu Cox's Bazar kentine ulaştı.



Arakanlı Müslümanlardan Nurul Kabir, 4 gün uğraşarak plastik bidon ve bambulardan kendilerine sal yaptıklarını, Arakan'ın Dangkhali köyünden yola çıktıklarını anlattı.



Kabir, "Arakan'da ordu ve fanatik Budistler, Müslümanları öldürmeye ve evleri kundaklamaya devam ediyor." dedi.



Bangladeşli sınır yetkilileri, 52 Arakanlı Müslümanın gerekli kontrollerin ardından Cox's Bazar'daki kamplara yerleştirileceğini belirtti.



ARAKAN'DA ZULÜM DURMUYOR



Bu arada dün akşam saatlerinde çekilen ve sosyal medyadan yayımlanan görüntüde Arakanlı Müslümanlara ait bir köyde kundaklanan evler görülüyor.



Yerle bir olmuş, yanmaya devam eden evlerin görüntüsünü çeken kişi, Buthidaung kentine bağlı Sofrang köyünün ateşe verildiğini dile getirdi.



ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK



Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.



Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.



